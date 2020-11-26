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Siyaset Yanar döner CHP'li Mahmut Tanal şimdi de muhafazakarların oylarına göz dikti
Siyaset

Yanar döner CHP'li Mahmut Tanal şimdi de muhafazakarların oylarına göz dikti

Muhafazakar kesimin oylarına göz diken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Ben de muhafazakarım. Ben Allah’ın evine umreye gittim. Türkiye’de en muhafazakar parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir" şeklinde gülünç bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:26:00 - 2020-11-26 17:31:54
Yanar döner CHP'li Mahmut Tanal şimdi de muhafazakarların oylarına göz dikti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Ben de muhafazakarım. Ben Allah’ın evine umreye gittim. Türkiye’de en muhafazakar parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir" sözleriyle karikatüristlere malzeme olacak ifadeler kullandı.

Tanal muhafazakarların oylarına göz dikti

FETÖ, DHKP-C  gibi terör örgütlerinin yanı sıra LGBT eşcinsel sapkınların yanında boy gösteren Mahmut Tanal şimdi de CHP'ye bir türlü gelmeyen muhafazakar kesimin oylarına göz dikti. 

Terör örgütlerine ve sapkınlara verdiği destekle istediği oy oranına hala ulaşamayan CHP, muhafazakarların oylarını (ç)alabilmek için şimdi de 'dindar' maskesi takmaya çalışıyor.

'Türkiye'nin en muhafazakar partisi CHP' dedi

Düzce’nin muhafazakar bir bölge olması nedeniyle CHP’nin seçimi kazanamadığı yorumlarına itiraz eden Tanal, "Düzce’den iki otobüs vatandaş umreye giderken Ankara’dan ben geldim, insanları uğurladım. Ben dini inancımı siyasete alet etmek istemiyorum. Ben bir çoban oğluyum. Artık CHP'ye bir şans verin" diye konuştu.

CHP yönetiminde Müslümanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesinin yapıldığı, başörtüsünün alaşağı edildiği; daha geriye gidersek ezanların Türkçe okutulduğu, sarık takanların idam edildiği, Kur'an-ı Kerim'lerin yasaklandığı bir parti için 'Türkiye'de en muhafazakar parti CHP'dir' ifadeleri Mahmut Tanal'ı gülünç duruma düşürdü. Sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kanaat önderi şeyhle dalga geçti

Mahmut Tanal, geçtiğimiz günlerde AK Partili Şanlıurfa- Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte Eyyübiye’ye yapılacak olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunmasıyla ilgili dalga geçerek, ”Şeyh Hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Başörtüsünün hacca giderken takıldığını söyledi

Öte yandan İslam'ı siyasete alet eden ve adeta bir din uzmanı gibi fetvalar veren Tanal, daha önce Meclis'te yaptığı konuşmada başörtüsünün hacca giderken takıldığını söylemiş Müslümanların tepkisini çekmişti. Tanal, başka bir konuşmasında da dini nikahın olmadığını söylemişti.

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Yorumlar

Eğer CHP iktidar olursa Türkiye Macron'un laik Fransa'sını mumla arar

Bilinçli bir Müslüman CHP'ye değil oy vermek selam bile vermez. 
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