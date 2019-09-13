Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.13 Eylül 2019 Cuma 03:43
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Camiatik Mahallesi Doğanca Çeşme Sokak üzerinde 3 katlı apartmanın en üst katında bulunan İsmet Tosun’a ait ikamette yangın meydana geldi. Oturma odasındaki eşyalar alev alev yanarken, ihbar üzerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, acılı aileyi komşuları teselli etti.
Yangında yaklaşık 20 bin liralık zararın meydana geldiği ifade edildi.
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