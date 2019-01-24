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Yanal basın mensuplarına çattı: Sorulacak soruları...

Türkiye Kupasında Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonundaki basın toplantısında, soru almaması gazetecilerin tepkisini çekti. Yanal, “Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:27
Yanal basın mensuplarına çattı: Sorulacak soruları...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, “Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” dedi. Yanal'ın basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.

Basın mensupları soruların cevaplanmamasına tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

"Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız"

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, "Her taraftar gibi bizim de bugün beklemediğimiz bir sonuç oldu" diyerek, “7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak için oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:27
  1. Ersun Yanal
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