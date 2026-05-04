Liyakatsiz kadroların faturası garibanın sofrasına kesildi!

Sosyal belediyecilik maskesi altında halkın ekmeğine göz diken yönetim, 10 lira olan ekmek fiyatını bir çırpıda 12,5 liraya çıkarttı.

Yolsuzluk Ve İsrafın Bedeli Halka Ödetiliyor

Göreve geldiği günden bu yana İBB kaynaklarını reklam ajanslarına ve yandaş kadrolaşmaya akıtan Ekrem İmamoğlu, belediyeyi adeta borç batağına sürükledi. Halk Ekmekte indirim yerine ekmeğe zam yapmayı tercih eden zihniyet, yolsuzluk ve liyakatsiz yönetimin faturasını yine asgari ücretliye ve emekliye kesti. İBB iştiraklerindeki lüks harcamalar ve şaibeli ihalelerin bedeli, vatandaşın sofrasından eksilen ekmekle ödeniyor.

"Her Şey Çok Güzel Olacak" Diyenler Halkı Açlığa Mahkum Etti

Seçim döneminde "ekmek fiyatlarını indireceğiz" vaadiyle oy toplayan İmamoğlu'nun, bugün ekmeğe yaptığı bu fahiş zam büyük tepki çekti. İstanbul'un her geçen gün kötüye giden ulaşım ve altyapı sorunlarını görmezden gelen İBB yönetimi, beceriksizliğini gizlemek için zam silahına sarıldı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren zamlı tarifeyle birlikte, İstanbul halkı liyakatsiz yönetimin ve boş vaatlerin acı faturasıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı.