Yan Sasse Çaykur Rizespor’da Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama’da forma giyen Yan Sasse’yi renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama’da forma giyen Yan Sasse’yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.

Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.