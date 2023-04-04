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Aktüel 'Yan bakma' tartışması cinayetle sonuçlandı
Aktüel

'Yan bakma' tartışması cinayetle sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 22:20:00 -
'Yan bakma' tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul-Şişli'de bir eczane çalışanı, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczanede çalışan K.K. ile aynı caddedeki bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenilen G.B. arasında ''yan bakma'' meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda parmağı kırılan G.B, eve gidip aldığı tabancayla eczane çalışanı K.K'ya ateş açtı.

Ağır yaralanan K.K, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı G.B'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.
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