“Yan bakma” kavgasında yaralı genç 600 metre gidip yere yığıldı SAMSUN (İHA) – Samsun’da iki grup arasında “yan bakma” meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da iki grup arasında “yan bakma” meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Ayağından yaralanan genç, yaklaşık 600 metre sekerek kaçtıktan sonra yere yığıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı girişinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı girişinde iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında B.B. (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sol ayağından yaralanan genç, arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 600 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, genci bıçaklayan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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