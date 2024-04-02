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Yerel Yan bakma kavgasında kan aktı
Yerel

Yan bakma kavgasında kan aktı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:53:00 -
Yan bakma kavgasında kan aktı

Aydın'da 'yan bakma' tartışmasında bir kişi bıçaklandı.

Olay, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2062 Sokak kesişiminde bulunan bir kahvehanede oturan adam ile o esnada kaldırımda yürüyen 2 genç arasında 'ne baktın' tartışması yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada gençlerden S.E. isimli genç, yanındaki bıçağı çekerek, adamı sol bacağından bıçakladı. Adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı adamı, ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadesini aldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda şüpheli S.E., kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sol bacağından bıçaklanan yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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