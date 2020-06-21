Yamaçta hummalı çalışma

Şahinbey Belediyesinin yeni mahallerinden olan ve 120 bin kişinin yaşayacağı Yamaçtepe Mahallesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep’in Şahinbey’in ilçesinde 12 milyon metrekare alan üzerine kurulan Yamaçtepe Mahallesi’nde en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak dizayn ediliyor. Etrafı ormanlık alanlarla çevrili olan Yamaçtepe Mahallesi’nde yol açma çalışmaları ise aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Mahallesi’nin Gaziantep’in en gözde mahallelerinden birisi olacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çarpık yapılaşmayı önlemek ve imarlı alanların arttırılması noktasında çok ciddi çalışmalar yaptık. Yamaçtepe Mahallemizde 12 milyon metrekarelik alan içerisinde 3 milyon metrekarelik yol açarak 120 bin kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanı sunduk. Şuanda yol açma çalışmalarımızın büyük bir bölümü tamamlandı kalan kısım için ise çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle burada hem kendi içerisinde bir ulaşım sağlamış olacağız, hem de konut yapımı çalışmalarında araçların rahat bir şekilde gelip-gidebilmesine imkan sağlayacağız. Doğa ile iç içe olana Yamaçtepe Mahallemizin yanında bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı’nı Şahinbey Belediyesi olarak Orman Bakanlığından kiraladık. Burada 120’ye yakın gencimiz konaklayabilecek. İçerisinde petlanton alanı, spor alanları, yemekhanesi, çamaşırhanesi ve idari binalarıyla gençlerimizin hoşça vakit geçirebileceği güzel bir mekan yapıyoruz. Ormanın diğer kalan kısmında ise vatandaşlarımızın piknik yapabilmeleri için oyun alanları, mangal yerleri ve oturma alanları yaparak şehrimize yeni bir orman alanı kazandırmış oluyoruz. Yamaçtepe Mahallemiz ormanlık alanı ile birlikte Gaziantep’imizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek” dedi.