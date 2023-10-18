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Yerel Yalovasporlu oyuncuları taşıyan otobüs alev alev yandı!
Yerel

Yalovasporlu oyuncuları taşıyan otobüs alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:23:00 -
Yalovasporlu oyuncuları taşıyan otobüs alev alev yandı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Yalovaspor oyuncularının taşındığı seyir halindeki otobüsün motoru alev alev yandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Yalovaspor oyuncularının taşındığı seyir halindeki otobüsün motoru alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün yandığı anlar kameraya yansıdı. 


Olay, akşam saatlerinde D-130 karayolunun Karamürsel ilçesi Kaytazdere ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kocaelispor U19 takımı ile hazırlık maçı yapan Süper Amatör Lig takımı Yalovaspor'un kafilesinin taşındığı seyir halindeki otobüsün motorunda yangın çıktı. Oyuncular ve teknik heyet otobüsten indirilirken, ihbarla olay yerine gelen Altınova ve Karamürsel itfaiyelerinden ekipler yangına müdahalede bulundu. Olayda yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Kameraya da yansıyan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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