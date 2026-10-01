Yalova’nın ekonomisi bu zirvede masaya yatırıldı!

Yalova’nın sanayi ve üretimdeki mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin yatırım fırsatları Yalova Ekonomi Zirvesi’nde değerlendirildi. Ekonomi Gazetesi tarafından farklı illerde düzenlenen ekonomi zirvelerinin Yalova buluşması, Yalova OSB’de gerçekleştirildi. Kamu, iş dünyası ve sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede, kentin ekonomik potansiyeli, sanayi yatırımları ve farklı sektörlerdeki gelişim dinamikleri değerlendirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptı.

Program kapsamında düzenlenen "Sanayide Yükselen Yalova" başlıklı oturum, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Avrasya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve Yalova İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Yalova’nın sanayi altyapısı, yatırımları ve üretim kapasitesindeki gelişim ele alındı.

Zirvenin diğer oturumlarında ise Yalova ekonomisinin önemli sektörlerinden gemi inşa ve tamir-bakım ile tarımda katma değerli üretim konuları değerlendirildi. Gemi inşa ve tamir-bakım oturumunda Beşiktaş Tersanesi Müdürü Murat Bener ile Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, tarım oturumunda ise SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Halil İbrahim Tuzlacı değerlendirmelerini paylaştı.

Zirvede Yalova’nın üretim, yatırım ve sektörel gelişim potansiyeli farklı yönleriyle ele alınırken, kentin ekonomik gündemine ilişkin görüş ve değerlendirmeler de paylaşıldı.

Yalova Ekonomi Zirvesi, farklı sektörlerden kamu ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı oturumların ardından sona erdi.