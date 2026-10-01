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Spor Tarih böyle facia görmedi! Fransız devini 1 euroya satın alan gerçeği herkesten gizliyor!
Spor

Tarih böyle facia görmedi! Fransız devini 1 euroya satın alan gerçeği herkesten gizliyor!

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Tarih böyle facia görmedi! Fransız devini 1 euroya satın alan gerçeği herkesten gizliyor!

Fransa Ligue 1'de geçmişte 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı köklü kulüp FC Bordeaux, yaşadığı ekonomik krizin kurbanı oldu. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün devri için nihai anlaşmanın imzalandığı ve kulübün adeta batık bir enkaz halinde elden çıkarıldığı duyuruldu.

Daha önce Ligue 1'de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fransız ekibi Bordeaux 1 euro karşılığında satıldığını duyurdu.

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

BİR EUROLUK SEMBOLİK ÜCRET KARŞILIĞI SATILDI

Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.

Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

 

ALTI KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI, ULUSAL LİG'E KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü. Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor. 

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