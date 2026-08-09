Yalova’dan Avrupa’ya teknoloji köprüsü!

Yalova’nın sanayi ve teknoloji ekosistemini Avrupa ile buluşturacak yeni iş birlikleri için Litvanya’da kapsamlı bir program gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Yalova Teknopark, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, girişimcilik ve inovasyon ekosistemini küresel ölçekte geliştirmek amacıyla Litvanya’da kapsamlı bir teknik incelemede bulundu. Program kapsamında Vilnius, Kaunas ve Klaipeda şehirlerinde faaliyet gösteren teknoloji parkları, bilim parkları ve serbest ekonomik bölgeler ziyaret edilerek Avrupa Birliği proje ortaklıkları, teknoloji transferi, girişimcilik ekosistemleri, yeşil dönüşüm, akıllı üretim, biyoteknoloji, dijitalleşme ve uluslararası yatırım alanlarında görüşmeler yapıldı.

İlk durak olan Sunrise Tech Park ziyaretinde, bilişim teknolojileri ve yazılım odaklı girişimcilik ekosistemi incelendi. Görüşmelerde, Yalova Teknopark bünyesindeki teknoloji girişimlerinin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracak "Soft-Landing" programları, dijital dönüşüm çalışmaları ve Ar-Ge projelerinin uluslararası pazarda ticarileştirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Programın ikinci ayağında ziyaret edilen Northtown Vilnius bünyesinde ise biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri alanındaki araştırma altyapıları yerinde incelendi. İleri düzey laboratuvar imkanları, teknoloji transferi mekanizmaları ve yaşam bilimleri alanında yürütülebilecek ortak Ar-Ge projeleri hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Klaipeda Science Park ziyaretinde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilir sanayi uygulamaları, temiz teknolojiler, mavi ekonomi, denizcilik teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Bölgesel kalkınmayı destekleyen yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi alınırken, çevre dostu üretim teknolojileri konusunda ortak çalışma fırsatları değerlendirildi.

Heyetin bir diğer durağı olan Kaunas Tech Park’ta ise Endüstri 4.0, akıllı üretim sistemleri, nesnelerin interneti (IoT), mühendislik çözümleri ve prototipleme altyapıları incelendi. Ayrıca Yalova Teknopark ve Yalova Makine İhtisas OSB firmalarının Avrupa’daki teknoloji firmalarıyla düzenli B2B eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında son olarak Kaunas Free Economic Zone ziyaret edilerek Avrupa tedarik zincirleri, lojistik altyapısı, serbest bölge uygulamaları, yatırım imkanları ve büyük ölçekli sanayi yatırımları konusunda teknik değerlendirmeler yapıldı. Serbest bölgenin sunduğu lojistik avantajlar ve yatırım modeli yerinde incelenirken, sanayi kuruluşlarının uluslararası rekabet gücünü artıracak potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Gerçekleştirilen tüm temaslarda, Horizon Europe başta olmak üzere Avrupa Birliği hibe programlarında ortak konsorsiyumlar oluşturulması, karşılıklı Soft-Landing mekanizmalarının geliştirilmesi, firmalar arasında sektörel B2B eşleştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve Türkiye’nin organize sanayi bölgesi ile teknopark deneyiminin Baltık ülkelerinin dijital inovasyon ekosistemiyle buluşturulması konusunda ortak irade ortaya konuldu.

Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Teknopark yetkilileri, gerçekleştirilen ziyaretlerin yalnızca kurumlar arası bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki dönemde firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak somut proje ortaklıkları, teknoloji transferi çalışmaları, yatırım iş birlikleri ve Avrupa Birliği projeleri açısından önemli fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Litvanya programı kapsamında kurulan temasların; Yalova’nın sanayi ve teknoloji ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırması, bölgedeki firmaların küresel pazarlara erişimini güçlendirmesi ve Avrupa ile sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.