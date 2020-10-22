Yalova'daki Tersaneler Bölgesi'nde kruvaziyer gemi üretimi başladı

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde gezinti amaçlı büyük kruvaziyer gemilerin üretimine de başlandı.

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 33'ü birliklerine ait olmak üzere 37 tersanenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Uzun, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımlarının bulunduğu tersanelerde 23 bin civarında personelin çalıştığını anlattı.

Tesislerdeki üretime ilişkin Uzun, şu bilgiyi verdi:

"Dünyanın en büyük balıkçı gemileri bölgemizde inşa ediliyor. Yine özel gemiler, feribotlar, elektrik tahrikli gemiler olmak üzere çok spesifik gemiler üretiliyor. Türkiye'de, Uzak Doğu'daki gibi büyük tonajlı gemiler yapılmıyor ama çok özel tip gemiler inşa ediliyor. Yani yükte hafif, pahada ağır gemiler ve hepsinde birbirinden farklı özel işler yapılıyor. O nedenle dünyadan bu bakımdan farklıyız, biraz da öndeyiz.

Türkiye'de ilk defa kruvaziyer gemi inşaatına başlandı. Bu Türkiye'miz için çok önemli. Bugüne kadar her türlü gemiyi inşa etmemize rağmen büyük yolcu gemileri yapılmıyordu. Türkiye çok şükür bölgemizdeki bir tersanemizin 4 yolcu gemisi siparişi almasıyla kruvaziyer gemi üretimine de adım atmış olduk."

- "2022 yılı sonuna kadar alınan yeni inşa talepleri var"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla gemi yapımı kontratlarında yavaşlama yaşandığına işaret eden Uzun, bunun alıcı firmaların belirsizlik nedeniyle ötelemeye gitmelerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Bu nedenle 2021 yılı için çok fazla gemi inşa talebi alınamadığını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"İnşallah bu pandemi sona erdiğinde veya yavaşlatıldığında talepler hızla artacaktır. Zaten 2022 yılı sonuna kadar alınan yeni inşa talepleri var. Onlar da 2022 yılı sonlarına kadar teslim edilecek. Bölgemizdeki tersanelerimiz yüzde 35-40 kapasitelerle bu rakamları yakaladı. İnşallah yüzde 75-80'lere kapasitemiz yükseldiğinde çalışan sayımız bölgemizde çok daha fazla artacak. Şu an 23 bin olan çalışan sayımız, bu oran arttığında 45 binleri çok rahat bulacaktır. Kapasitemizin bu kadarıyla bile bu ihracatı, bu iş hacmini temin ediyoruz. Onun için kendimizi başarılı kabul ediyoruz ve ileriye dönükte umutlarımız gelecek açısından çok yüksek."

- Gemi tamir ve bakımından yıllık 600 milyon dolar kazanıyorlar

Uzun, gemi inşasının yanı sıra tersanelerde tamir ve bakım işlerinin de yapıldığını söyledi.

Bu bakımdan Altınova ve İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersanelerin ön planda olduğunu vurgulayan Uzun, "Tamir bakımından bölgemiz, ülkemize yılda 600 milyon dolar civarında bir gelir sağlıyor. Yıl boyunca tüm havuzlarımız dolu vaziyette. Dünyanın her yerinden ülkemize tamir bakım için büyük tonajlı gemiler geliyor. Bunların bakım ve onarımları titizlikle yapılmakta ve müşterilerimiz de ülkemizden çok memnun ayrılmaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2020'nin ocak-eylül döneminde Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının 922 milyon doları bulduğuna dikkati çeken Uzun, 726 milyon dolar olan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artış kaydedildiğini sözlerine ekledi.