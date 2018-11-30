Yalova'daki depremin ardından 7 artçı deprem
Yalova Merkezli meydana gelden depremin ardınan 7 artçı sarsıntınn daha yaşandığı kaydedildi.30 Kasım 2018 Cuma 06:24
Marmara'da sabah saat 05.36 sıralarında deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan deprem, 4 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak 4,3 olarak ölçtüğü depremin şiddetini 4 olarak revize etti. Öte yandan aynı bölgede büyüklüğü 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.
AFAD verilerine göre; 4,1 şiddetinde ölçülen depremin, 14,15 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.
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