Yalova'daki depremin ardından 7 artçı deprem

Marmara'da sabah saat 05.36 sıralarında deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan deprem, 4 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk olarak 4,3 olarak ölçtüğü depremin şiddetini 4 olarak revize etti. Öte yandan aynı bölgede büyüklüğü 1,5 ile 2,9 arasında ölçülen 7 artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre; 4,1 şiddetinde ölçülen depremin, 14,15 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.