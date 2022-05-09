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Aktüel Yalova'da yaşayan Taylandlı kadın İslamiyet'i seçti
Aktüel

Yalova'da yaşayan Taylandlı kadın İslamiyet'i seçti

Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın, Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 20:14:00 -
Yalova'da yaşayan Taylandlı kadın İslamiyet'i seçti

Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın, İslamiyet'i seçerek "Elif" adını aldı.

Müslüman olmak istediğini bildirerek İl Müftülüğüne başvuran 28 yaşındaki Taylandlı eczacı Panatda Chaihanit için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün katıldığı törende "Elif" adını seçen kadın, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Edilen duayla son bulan merasimde konuşan İl Müftüsü Yılmaztürk, "İslam dinini seçen kişilere Müslüman olduklarına dair 'İhtida Belgesi' düzenliyoruz. Bu vesileyle İslam dinini seçerek 'Elif' ismini alan kardeşimizi tebrik eder, bundan sonraki hayatında Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat sürmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim." dedi.

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