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Eğitim Yalova'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?
Eğitim

Yalova'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Yalova'da okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Bazı illerde yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Peki, Yalova'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:01:00 -
Yalova'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?


15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve yüz yüze eğitimin ilk aşamasına geçilecekti.

Yalova'da yarın 16 Şubat okullar tatil mi?

Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

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