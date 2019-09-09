0553 313 94 23

Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova’da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 436 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova’da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 436 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


İstanbul’dan Yalova’ya uyuşturucu hap sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 kişiyi teknik takibe aldı. Şahıslar Yalova’ya geldiklerinde düğmeye basan polis, zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Şahısların yanlarındaki çantalar içerisinde zulalanmış bin 436 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.N. ve A. T. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı 5’inci Yılını Tamamladı
    1. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    2. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    3. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    4. BM'den İdlib'e insani yardım
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    7. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    8. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    9. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    10. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    11. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    12. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    13. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    14. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    15. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    16. İzmir'in düşman işgalinden..
    17. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    18. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    19. Öğrenciler ders başı yaptı
    20. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    21. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    22. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    23. 3 ton aşure ikramı
    24. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    25. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    26. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    27. Özel çocuklardan özel yemekler
    28. Okul kantinleri denetlendi
    29. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    30. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!