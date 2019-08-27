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Yalova’da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü okullara kitap dağıtımına başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:29
Yalova’da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü okullara kitap dağıtımına başladı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 245 bin ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını dile getirdi.


Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ücretsiz ders kitabı dağıtım noktasını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen ders kitapları Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde okullara dağıtılacak. Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için sıralara yerleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının yapıldığını söyledi.


201-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde kitapların öğrencilerin sırasında hazır olacağının altını çizen Müdür Ali Tosun, "Bu uygulama devletimizin büyüklüğü, eğitim konusundaki hassasiyeti ve vatandaşa olan hizmeti açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın eğitimine katkı sunan ve onların yetişmesinde büyük rol oynayan ders kitaplarımız okullarımıza ulaştırılacak. İlimizde bu yıl toplam 245 bin ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. Bütün öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:29
  1. kitap

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