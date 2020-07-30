Yalova'da toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında, düğün ve taziyelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında toplandığı belirtildi.

Kurban Bayramı süresince bayramlaşma, düğün, nişan ve benzeri merasimler ile sosyal faaliyetler sırasında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el yıkama kuralına uyulması uyarısında da bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, virüsün bulaşımını ve yayılımını engellemek amacıyla toplu taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır."