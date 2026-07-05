Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi
Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisi başladı. İşçiler biberleri kuruması için güneşe seriyor.
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Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisi başladı. İşçiler biberleri kuruması için güneşe seriyor.
Pul biber denilince akla gelen Şanlıurfa’da isot, 45 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda hazırlanıyor.
Tohumları ayıklanan biberler kuruması için güneşe seriliyor.
İşçiler tarafından büyük emekle tarlalardan toplanan kırmızı biberler, sıcak havada uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor.
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…
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