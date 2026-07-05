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Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi Beşiktaş'tan yılın transfer harekatı! Dünyaca ünlü panzer kalecinin menajeri gizlice İstanbul'a getirildi! Çöpten topladıkları plastik şişeler, muhteşem bir eve dönüştü Simerini duyurdu: Orayı Türkiye'ye bıracaklar Türkiye'nin ünlü otobüs firması bilet fiyatlarını 500 liraya düşürdü: Rakipleri 'bizi bitirmek için bunu yaptılar' diyerek ayağa kalktı Niğde CHP binası savaş alanına döndü! Görevden almalar sonrası partide deprem İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler Türk Yıldızları, NATO Zirvesi öncesi son prova uçuşunu yaptı Gizli füze sevkiyatı ülkeyi karıştırdı: Halktan habersiz nasıl gönderirsiniz
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Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

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Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisi başladı. İşçiler biberleri kuruması için güneşe seriyor.

#1
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

Pul biber denilince akla gelen Şanlıurfa’da isot, 45 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda hazırlanıyor.

#2
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

Tohumları ayıklanan biberler kuruması için güneşe seriliyor.

#3
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

İşçiler tarafından büyük emekle tarlalardan toplanan kırmızı biberler, sıcak havada uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor.

#4
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

#5
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

#6
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

#7
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

#8
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

#9
Foto - Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi

45 derecelik sıcakta zorlu isot mesaisinden kareler…

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