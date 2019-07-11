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Yalova'da tanker kazası! Şehirler arası yol ulaşıma kapandı

Yalova-Bursa kara yolunun Esadiye mevkisinde kontrolden çıkan tankerin bariyerlere çarpıp savrulması nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
Yalova'da tanker kazası! Şehirler arası yol ulaşıma kapandı

Yalova-Bursa kara yolunda tankerin bariyerlere çarparak yolu kapatması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Yalova yönüne giden İbrahim Özakbalık idaresindeki 06 DZA 30 plakalı tanker, Yalova-Bursa kara yolunun Esadiye mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tanker yolu trafiğe kapattı.

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Yaralanan sürücü Özakbalık, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tankerin yolu trafiğe kapatması nedeniyle Bursa'nın Orhangazi ilçesine kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
  1. Yalova-Bursa kara yolu
  2. İbrahim Özakbalık
  3. 112 Acil Servis
  4. Yalova Devlet Hastanesi
  5. Bursa'nın Orhangazi ilçesi
  6. Yalova-Bursa kara yolunun Esadiye mevkisi
  7. tanker

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