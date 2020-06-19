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Aktüel

Yalova'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:27:07 -
Yalova'da sağanak etkili oldu

YALOVA (AA) - Yalova'da etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Su biriken kavşak ve yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı caddelerde ise iş yerlerini su bastı.

Yalova Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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