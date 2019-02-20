Yalova'da operasyon! 262 parça ele geçirildi Yalova'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla aralarında sikke, haç ve tarihi objelerin bulunduğu 262 parça eser ele geçirildi.

Yalova'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesindeki operasyonda, 213 sikke, haç, el havanı ve döveceği, melek figürlü obje, hayvan figürlü 4 obje, 11 tarihi obje, heykelcik, iki yüzük, ok ucu, kolye ucunun aralarında bulunduğu 262 parça eserin yanı sıra el yapımı tabanca ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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