Yalova’da komşu dehşeti: 14 aylık bebeğin kafasını odunla çatlattılar!

Esenköy beldesinde yaşayan 4 çocuklu M.B. ailesi, iddiaya göre bir yıldır aynı binada oturan komşularının "Buradan taşının" tehditlerine maruz kalıyordu. Kapılarına mermi çekirdeği bırakılan ve sürekli taciz edilen aile, son olarak jandarma ekiplerinin gözü önünde saldırıya uğradı. İftarını açmak için kucağındaki 14 aylık kızıyla evine yönelen baba M.B.’ye, husumetli olduğu komşusu Ş.E. odunla saldırdı. Odun darbesiyle talihsiz bebeğin kafatası çatladı, babanın ise burnu ve kafasında kırıklar oluştu. Olay sonrası saldırgan Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMANIN YANINDA SALDIRDILAR

Hastanede tedavi altına alınan baba M.B., yaşadıkları korku dolu anları anlatırken "Kızım kucağımdayken vurdular, biz bu eve gitmeye korkuyoruz" diyerek yardım istedi. Saldırganın jandarma personelinin hemen yanında bu vahşeti gerçekleştirmesi infial yarattı. Mağdur baba, daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen tehditlerin dozunun arttığını ve can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere seslendi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada ve basında geniş yankı bulmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, baba ve 14 aylık bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırganın tutuklandığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Hastanede tedavisi süren küçük kızın ve babanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.