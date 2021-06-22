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Gündem

Yalova'da kentsel dönüşüm alanı kararı

Yalova'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 02:58:00 -
Yalova'da kentsel dönüşüm alanı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Kazımiye köyü sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

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