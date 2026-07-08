  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri! Buzdolabı bomba gibi patladı: Her şey yandı, Kur'an cüzü sapasağlam Türkiye Maarif Vakfı’nın gurur günü! Uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş! Dikkat çeken analiz: CAATSA’nın kaldırılması Türkiye için neden önemli? ASELSAN dünyaya meydan okudu: Açıkça ilan ediyoruz, 2 yıldan az bir sürede teslim ederiz ‘Satamazsınız’ diyerek ortalığı ayağa kaldırmışlardı: Trump, Türkiye'ye F-35 satışı için o ülkeyle görüşecek
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, Çin pazarında satış rekorları kıran kompakt elektrikli crossover modelini B03X ismiyle Avrupa'da resmen ön siparişe sundu.

#1
Foto - Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Çin pazarında A10 adıyla mayıs ayında 23 bin adetten fazla satan Leapmotor B03X, Avrupa yollarına çıkıyor. Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla Avrupa genelinde sipariş almaya başlayan yeni model, 24 bin 900 eurodan başlayan dikkat çekici fiyatıyla öne çıkıyor.

#2
Foto - Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

MOTOR VE FİYAT ÇİN PAZARINA GÖRE İKİYE KATLANDI Avrupa pazarına özel mekanik güncellemeler alan B03X, 145 kW güç üreten tek bir elektrik motoruyla 0'dan 100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlıyor. Çin'deki ikizi yalnızca 90 kW güce sahip olan aracın Avrupa başlangıç fiyatı, Çin'deki en dolu versiyonun bile iki katından daha fazla.

#3
Foto - Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

MENZİL DETAYLARI Yeni nesil şasiye entegre CTC 2.0 Plus platformu üzerinde yükselen kompakt SUV, kullanıcılara 39.8 kWsa ve 53 kWsa olmak üzere iki farklı LFP batarya seçeneği sunuyor. Sırasıyla 292 ve 382 kilometre WLTP menzili vadeden modelin büyük bataryası, hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 16 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

#4
Foto - Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!

HEDEF YILLIK 1 MİLYON SATIŞ Avrupa'da LIFE ve DESIGN donanım paketleriyle satılacak olan B03X, gelişmiş akıllı bağlantı özellikleri sunan Leap OS 4.0 işletim sistemiyle yollara çıkıyor. Stellantis grubunun dağıtım ağını arkasına alan Leapmotor, yeni nesil modellerinin büyük katkısıyla 2026 yılı sonunda küresel çapta 1 milyon araç teslimatına ulaşmayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı
Spor

Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’deki ilk sezonunda All-EuroLeague İkinci Takımı’na seçilen Talen Horton-Tucker’ın 2026-2027 se..
200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi
Gündem

200 liralık bahşiş için 101 bin lira ceza yedi

Sakarya'da sünnet konvoyunun önünü bahşiş almak için keserek 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan ve olay y..
Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil
Dünya

Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil

Başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Grönland'ın satılık olmadığını..
Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak
Gündem

Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak

2021 yılında Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya benzer bir anlaşma Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanacak. İşte güvenlik ..
Giresun semalarında esrarengiz patlama! Gökyüzünden evlerin üzerine gizemli parçalar yağdı!
Gündem

Giresun semalarında esrarengiz patlama! Gökyüzünden evlerin üzerine gizemli parçalar yağdı!

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen gizemli bir patlama sesi bölgede büyük paniğe neden oldu.
Hürmüz Boğazı'nda kirli oyun! Savaş gemilerini geçirmek istiyorlar
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda kirli oyun! Savaş gemilerini geçirmek istiyorlar

İran’da eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23