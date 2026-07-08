  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışan günler kalmıştı! Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar Leapmotor B03X satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri! Buzdolabı bomba gibi patladı: Her şey yandı, Kur'an cüzü sapasağlam Türkiye Maarif Vakfı’nın gurur günü! Uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş! Dikkat çeken analiz: CAATSA’nın kaldırılması Türkiye için neden önemli? ASELSAN dünyaya meydan okudu: Açıkça ilan ediyoruz, 2 yıldan az bir sürede teslim ederiz ‘Satamazsınız’ diyerek ortalığı ayağa kaldırmışlardı: Trump, Türkiye'ye F-35 satışı için o ülkeyle görüşecek
Hayat-Aktüel
14
Yeniakit Publisher
Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ralli pilotu Nazan Zorlu'nun Fransa Ralli Şampiyonası öncesi İtalya'nın Torino kentinde bütün ekipmanları çalındı.

#1
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Türkiye'yi uluslararası motor sporlarında temsil eden ve Fransa Ralli Şampiyonası için İtalya'ya giden milli ralli pilotu Nazan Zorlu, yarış öncesinde İtalya'da hırsızlık mağduru oldu.

#2
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

YARIŞA GÜNLER KALA TÜM EKİPMANLARI ÇALINDI

#3
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Şampiyonanın Trophée Alpine A290 Rallye organizasyonunun üçüncü ayağı için yola çıkan Zorlu, İtalya'nın Torino kentinde park halindeki aracını hedef alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aracın camını kırılarak yarışta kullanacağı ekipmanlar ile bilgisayarı çalındı.

#4
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, olayın ardından vakit kaybetmeden yetkililere başvuran Zorlu, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan olay sporcunun yarış hazırlıklarını da olumsuz etkiledi.

#5
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

İTALYA'YA GELMEK İSTEYEN HERKESİ UYARDI

#6
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Nazan Zorlu, İtalya’ya gelecek olanları da uyararak yaşadığı olayı şöyle anlattı:

#7
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Torino'daki Ulusal Otomobil Müzesi'nin önündeki büyük otoparka aracımızı park etmiştik. Şehrin tam merkezindeydik. Yaklaşık saat 15.00'te müzeyi gezmek için aracımızdan ayrıldık. Yaklaşık bir saat sonra döndüğümüzde hayatımızın en büyük şoklarından birini yaşadık."

#8
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Aracımızın arka camı kırılmıştı. Yarış ekipmanlarımızın bulunduğu bavul ile bilgisayarımız çalınmıştı. Yarışa birkaç gün kala en kritik ekipmanlarımızı kaybettik. Yarışta kullandığımız ekipmanların büyük bölümü hem çok pahalı hem de kısa sürede temin edilmesi oldukça zor malzemelerdi. Yarışa sadece birkaç gün kalmıştı. O anda tek düşündüğümüz yarışa çıkıp çıkamayacağımızdı. Eksiklerimizi mümkün olduğunca tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi tek hedefimiz yarışa çıkabilmek."

#9
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"POLİS BAVULUN İÇİNDEKİ TAKİP CİHAZINDAN GELEN SİNYALLERİ TAKİP EDİN DEDİ"

#10
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Olayın ardından hemen polisi aradık. Çalınan bavulun içinde bir takip cihazı vardı, bilgisayarımızın konumunu da uzaktan izleyebiliyorduk. Polis, takip ettiğimiz konuma yaklaşmamızı ve hırsızların bulunduğu yere yaklaştığımızda tekrar kendilerini aramamızı söyledi."

#11
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Güvenlik riski nedeniyle bunu yapmadık. Yakındaki güvenli bir noktadan yeniden polisi aradık. Polis olay yerine ulaştığında ise cihazların sinyalleri kesildi ve izlerini kaybettirdiler. Milano Başkonsolosluğumuz her an yanımızdaydı. Aslında bir yıl boyunca İtalya'da yarıştık. İtalya'ya defalarca gidip geldik."

#12
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Güvenlik konusunda çok uyarılmıştık ancak bugüne kadar böyle bir olay yaşamamıştık. Ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir yerde ve gündüz vakti başımıza geldi. İtalya'ya seyahat edecek, özellikle araç kiralayacak ya da otomobiliyle gezecek herkese tek tavsiyem var; değerli eşyalarınızı kesinlikle araçta bırakmayın. Kalabalık ve merkezi bölgeler bile her zaman güvenli olmayabiliyor."

#13
Foto - Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

Yaşanan talihsiz olay sonrası Zorlu’ya sosyal medya üzerinden çok sayıda destek ve moral mesajı gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı
Spor

Fenerbahçe, Horton-Tucker ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’deki ilk sezonunda All-EuroLeague İkinci Takımı’na seçilen Talen Horton-Tucker’ın 2026-2027 se..
New York borsasına güvenen zarar etti
Gündem

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,5, Lam Research'ün hi..
Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak
Gündem

Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak

2021 yılında Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya benzer bir anlaşma Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanacak. İşte güvenlik ..
ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!
Dünya

ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!

Müzakereler devam ederken ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki..
Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!
Gündem

Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!

Küresel medyanın pür dikkat takip ettiği basın toplantısında en dikkat çekici an, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA y..
Kargo uçağından haber alınamıyor! 5 mürettebatla deniz üzerinde kayboldu
Dünya

Kargo uçağından haber alınamıyor! 5 mürettebatla deniz üzerinde kayboldu

BAE’nin Sharjah kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine havalanan Boeing 737 tipi kargo uçağıyla iletişim, Karaçi’ye yaklaşık 300 deniz mili me..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23