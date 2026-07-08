Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!

"Güvenlik konusunda çok uyarılmıştık ancak bugüne kadar böyle bir olay yaşamamıştık. Ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir yerde ve gündüz vakti başımıza geldi. İtalya'ya seyahat edecek, özellikle araç kiralayacak ya da otomobiliyle gezecek herkese tek tavsiyem var; değerli eşyalarınızı kesinlikle araçta bırakmayın. Kalabalık ve merkezi bölgeler bile her zaman güvenli olmayabiliyor."