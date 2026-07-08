Milli şampiyona İtalya'da büyük şok! Yarışa günler kalmıştı!
Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ralli pilotu Nazan Zorlu'nun Fransa Ralli Şampiyonası öncesi İtalya'nın Torino kentinde bütün ekipmanları çalındı.
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Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ralli pilotu Nazan Zorlu'nun Fransa Ralli Şampiyonası öncesi İtalya'nın Torino kentinde bütün ekipmanları çalındı.
Türkiye'yi uluslararası motor sporlarında temsil eden ve Fransa Ralli Şampiyonası için İtalya'ya giden milli ralli pilotu Nazan Zorlu, yarış öncesinde İtalya'da hırsızlık mağduru oldu.
YARIŞA GÜNLER KALA TÜM EKİPMANLARI ÇALINDI
Şampiyonanın Trophée Alpine A290 Rallye organizasyonunun üçüncü ayağı için yola çıkan Zorlu, İtalya'nın Torino kentinde park halindeki aracını hedef alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aracın camını kırılarak yarışta kullanacağı ekipmanlar ile bilgisayarı çalındı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, olayın ardından vakit kaybetmeden yetkililere başvuran Zorlu, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan olay sporcunun yarış hazırlıklarını da olumsuz etkiledi.
İTALYA'YA GELMEK İSTEYEN HERKESİ UYARDI
Nazan Zorlu, İtalya’ya gelecek olanları da uyararak yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Torino'daki Ulusal Otomobil Müzesi'nin önündeki büyük otoparka aracımızı park etmiştik. Şehrin tam merkezindeydik. Yaklaşık saat 15.00'te müzeyi gezmek için aracımızdan ayrıldık. Yaklaşık bir saat sonra döndüğümüzde hayatımızın en büyük şoklarından birini yaşadık."
"Aracımızın arka camı kırılmıştı. Yarış ekipmanlarımızın bulunduğu bavul ile bilgisayarımız çalınmıştı. Yarışa birkaç gün kala en kritik ekipmanlarımızı kaybettik. Yarışta kullandığımız ekipmanların büyük bölümü hem çok pahalı hem de kısa sürede temin edilmesi oldukça zor malzemelerdi. Yarışa sadece birkaç gün kalmıştı. O anda tek düşündüğümüz yarışa çıkıp çıkamayacağımızdı. Eksiklerimizi mümkün olduğunca tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi tek hedefimiz yarışa çıkabilmek."
"POLİS BAVULUN İÇİNDEKİ TAKİP CİHAZINDAN GELEN SİNYALLERİ TAKİP EDİN DEDİ"
"Olayın ardından hemen polisi aradık. Çalınan bavulun içinde bir takip cihazı vardı, bilgisayarımızın konumunu da uzaktan izleyebiliyorduk. Polis, takip ettiğimiz konuma yaklaşmamızı ve hırsızların bulunduğu yere yaklaştığımızda tekrar kendilerini aramamızı söyledi."
"Güvenlik riski nedeniyle bunu yapmadık. Yakındaki güvenli bir noktadan yeniden polisi aradık. Polis olay yerine ulaştığında ise cihazların sinyalleri kesildi ve izlerini kaybettirdiler. Milano Başkonsolosluğumuz her an yanımızdaydı. Aslında bir yıl boyunca İtalya'da yarıştık. İtalya'ya defalarca gidip geldik."
"Güvenlik konusunda çok uyarılmıştık ancak bugüne kadar böyle bir olay yaşamamıştık. Ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir yerde ve gündüz vakti başımıza geldi. İtalya'ya seyahat edecek, özellikle araç kiralayacak ya da otomobiliyle gezecek herkese tek tavsiyem var; değerli eşyalarınızı kesinlikle araçta bırakmayın. Kalabalık ve merkezi bölgeler bile her zaman güvenli olmayabiliyor."
Yaşanan talihsiz olay sonrası Zorlu’ya sosyal medya üzerinden çok sayıda destek ve moral mesajı gönderildi.
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