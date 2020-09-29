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Aktüel Yalova'da kayıt dışı ikamet eden 35 sığınmacı sınır dışı edilecek
Aktüel

Yalova'da kayıt dışı ikamet eden 35 sığınmacı sınır dışı edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:17:28 -
Yalova'da kayıt dışı ikamet eden 35 sığınmacı sınır dışı edilecek

YALOVA (AA) - Yalova'da kayıt dışı ikamet ettikleri belirlenen 35 yabancı uyruklu hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin, bazı yabancı uyrukluların çeşitli adreslerde kayıt dışı konakladıklarını tespit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, il merkezinde bulunan 8 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalanmıştır. İl Göç Müdürlüğü ile koordineli olarak düzensiz göçmenler hakkında gerekli araştırmalar ve sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır." ifadesine yer verildi.

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