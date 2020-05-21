Yalova'da karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi

YALOVA (AA) - Özbekistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 156 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 13 Mayıs'ta Özbekistan'dan getirilen 156 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Termal Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen genelge kapsamında 156 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Karantinadakilerin bazıları kendi araçlarıyla evlerine giderken, çoğunluğu ise AFAD tarafından organize edilen 2'si otobüs 19 araçla memleketlerine uğurlandı.

58 farklı ile gidecek vatandaşları uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1'i bebek 156 misafirin genelge kapsamında tahliye edildiğini ifade etti.

Kalyon, misafirlerin burada 8 gün kaldığını belirterek, "Bakanlar Kurulunun kararı, Sağlık Bakanlığının talimatıyla bundan sonraki süreci evlerinde geçirecekler. Biz de bu karantina sürecini böylelikle tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Yurttan ayrılan vatandaşlar ise karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti.