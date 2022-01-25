  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova'da geçiş izni verilmeyen araçlara kumanya dağıtıldı
Yerel

Yalova'da geçiş izni verilmeyen araçlara kumanya dağıtıldı

Yalova Belediyesi tarafından Kocaeli ve Bursa istikametlerinde geçiş izni verilmeyen araç sürücülerine kumanya dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:15:00 -
Yalova'da geçiş izni verilmeyen araçlara kumanya dağıtıldı

Yalova’da polis ve jandarma ekipleri tarafından Yalova-Bursa ve Yalova-İzmit kara yollarında geçiş izni bulunmayan ağır vasıtalar, belirlenen park alanlarına alındı. Burada kara yolunda geçiş izinlerinin verilmesini bekleyen sürücülere Yalova Belediyesi tarafından kumanya dağıtıldı. Sürücüler Yalova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ağır vasıta sürücüleri, hava düzelerek bir an önce geçiş izinlerinin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay