Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
İlçeye bağlı Kaytazdere beldesinde Sedef Çetin (19) idaresindeki otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolunun Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı mevkisinde, ana yola ters yönden girerek Kocaeli yönüne seyreden G.T. yönetimindeki tur otobüsüyle çarpıştı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Aynı araçta ağır yaralanan yolcu N.G. ise Altınova İtfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü G.T. ise gözaltına alındı.
Kazada ölen Sedef Çetin'in Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesinin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.
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