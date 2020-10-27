YALOVA (AA) - Yalova'da engelliler için gözle bilgisayar kullanma kursu açıldı.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Arslanhan, Türkiye İş Kurumu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlenen kursun açılışında, projenin engellilere önemli kolaylıklar getireceğini söyledi.

Arslanhan, kursun Yalova'da uygulanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Biz 'mesleki eğitimde engel yok' diyoruz. Bu projeye öncülük yapmak bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyor. İnşallah projenin Türkiye'ye yayılmasına vesile olacağız." diye konuştu.

Sistemin kullanımını engelli iki kursiyerle tanıtan Bilgisayar Eğitmeni Esma Kızılkan da projenin çok güzel olduğuna ve geliştirerek de daha iyi yerlere getireceklerine inandıklarını ifade etti.

Açılışa, Yalova Valisi Muammer Erol, diğer ilgili ve davetliler katıldı.