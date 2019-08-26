0553 313 94 23

Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
Yalova'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Tamirat için Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki iş hanına giden Ümit Kaya (22), ayakkabılarını çıkarıp bodrum kattaki odaya girdi.

Odada elektrik akımına kapılan Kaya, ayakkabılarını fark eden çevredekiler tarafından bulundu. 112 Acil Servis ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kaya'nın babası ve kardeşi güçlükle sakinleştirildi.

İncelemenin ardından gencin naaşı, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
  1. Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak
  2. Tamirat
  3. Yalova Devlet Hastanesi
  4. elektrik akımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman’da 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
    1. Batman’da 2 kilo 800 gram metamfetamin..
    2. Kırşehir Belediyespor, 2. Lige yeni..
    3. Nevşehir Belediyesi voleybol takımı,..
    4. MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye gaz..
    5. Nevşehir Belediyespor yönetimi, NTSO..
    6. Hastane bahçesinde korkutan yangın:..
    7. Ambulans ile hafif ticari araç..
    8. Nevşehir Belediyesi, bayat ekmek..
    9. Merkel, İran’la diplomatik kanalların..
    10. Kamyonet uçuruma düştü: 1’i ağır 4..
    11. Mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
    12. Tarsus’ta kent mobilyası atölyeleri..
    13. Mağarada mahsur kalan köpek kurtarıldı
    14. Hava değişim iznindeki er ortalığı..
    15. Giresunspor'da dört futbolcu ile..
    16. Bursa’da su kesintisi
    17. Tır saplanan otomobili metrelerce..
    18. Sivas’ta otomobille traktör çarpıştı:..
    19. Başkan Şayir, istihdama el attı
    20. Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”