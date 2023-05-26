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Yerel Yalova'da 140 işçi zehirlendi!
Yerel

Yalova'da 140 işçi zehirlendi!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 09:19:00 -
Yalova'da 140 işçi zehirlendi!

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde çalışan 140 işçi yedikleri yemekten zehirlendiği belirtildi.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde çalışan 140 işçi yedikleri yemekten zehirlendiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Tersaneler Bölgesi'nde aynı firmadan dün öğle yemeğini yiyen işçilerden bazıları bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Menüdeki tavuklu yemekten yedikleri öğrenilen işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. 140 işçiden bazıları ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, bir işçinin hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yemek veren firmadan alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvar gönderdi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İLKHA)
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