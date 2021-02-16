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Eğitim Yalova yarın okullar var mı? Yalova okullar tatil mi?
Eğitim

Yalova yarın okullar var mı? Yalova okullar tatil mi?

Yalova yüz yüze eğitim ne zaman? Yalova yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple Yalova’da 15 ve 16 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yalova’da okullar tatil mi? Yalova’da yarın okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 21:23:00 -
Yalova yarın okullar var mı? Yalova okullar tatil mi?

Kar tatili var mı Yalova | 15Şubat Pazartesi günü yurt genelinde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Ancak kar yağışının etkili olduğu illerde yüz yüze eğitim ertelendi. Yalova’da da 15 ve 16 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitim yapılmadı. Peki, Yalova’da 17 Şubat’ta okullar tatil mi?

Yalova yarın okullar var mı? Yalova okullar tatil mi?

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde müdürlüğe bağlı tüm okullarda yarın (17 Şubat Çarşamba) yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

 

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