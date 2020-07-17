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Aktüel

Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:23:59 -
Yalova Termal Kaplıcaları 4 aylık aranın ardından hizmet vermeye başladı

YALOVA (AA) - Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca kapalı kalan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, yerli ve yabancı turistlere tekrar hizmet vermeye başladı.

İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, yaptığı açıklamada, tesisin 3 bin 600 dönüm arazi üzerine kurulduğunu söyledi.

"Güvenli Turizm Belgesi" alarak hizmete girdiklerini anlatan Gürbüzoğlu, "Misafirlerimizi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ağırlamaya başladık. Yerli ve yabancı misafirlerimiz için girişlerinde ateş ölçümü yapıyoruz. Ayrıca günü birlik girilen alanlara da aynı sistemi uyguluyoruz. Misafirlerimizin kullanacağı her alanı ve çalışan sayılarını belirledik." diye konuştu.

-Yabancı turistler için izolasyon odaları oluşturuldu

Konaklama veya günübirlik ziyaretlerde bulunacak herkesin ayrıca kayıtlarının tutulduğunu da belirten Gürbüzoğlu, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için her ihtimale karşı izolasyon odaları da oluşturduk. Herhangi bir problem yaşandığında konaklama süresince burada ağırlayacağız. Restoran kısımlarında da masa ve sandalyeler arasındaki mesafeleri ayarladık. Ayrıca tüm alanlarda dezenfektanları da hazır bulunduruyoruz."


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