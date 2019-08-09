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Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince Yalova, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu 3 zanlı yakalandı. Çiftlikköy ilçesindeki bir villada valiz ve koltukların içine zulalanmış 14 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:02
Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova, Kocaeli ve Antalya'da, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir villayı uzun süredir takip eden polisler, bu adreste narkotik köpeği "Gölge" ile yaptıkları aramalarda, valiz ve koltukların içine zulalanmış 14 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bu uyuşturucunun, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere villaya saklandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu S.M. (35), A.T. (42) ve A.H. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay önce düzenlenen operasyonda 1 kilo 47 gram afyon sakızı ve tabanca ele geçirilmiş, bir zanlı tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:02
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