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Kobi Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı
Kobi

Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı

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Yalova Makine İhtisas OSB’den 4 standartta başarı

Yalova Makine İhtisas OSB; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji yönetimini kapsayan dört uluslararası standart kapsamında gerçekleştirilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimini başarıyla tamamladı.

Yalova Makine İhtisas OSB, kurumsal yönetim altyapısını uluslararası standartlarla güçlendirmeyi sürdürüyor.

 

Yalova Makine İhtisas OSB’de uygulanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen denetimde, OSB’nin ilgili standartlara uyumu ve yönetim süreçleri değerlendirildi.

 

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında ele alınan kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliği, modern sanayi bölgelerinin sürdürülebilir ve etkin şekilde yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Kalite yönetimi hizmet süreçlerinin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi desteklerken çevre yönetimi doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin azaltılmasına, iş sağlığı ve güvenliği çalışanlar için güvenli çalışma şartlarının oluşturulmasına, enerji yönetimi ise kaynakların verimli kullanılmasına ve enerji maliyetlerinin etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

 

Denetimin başarıyla tamamlanması, yeni kurulan Yalova Makine İhtisas OSB’nin kurumsal altyapısının uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturulduğunu gösteren önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Dört yönetim sisteminin birlikte ele alınmasıyla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliği OSB’nin yönetim yapısına entegre edilerek bölge kuruluyor.

 

Yalova Makine İhtisas OSB, gelişimini sürdürürken kurumsal süreçlerini de aynı doğrultuda güçlendirerek, uluslararası standartlara dayalı yeni nesil OSB yaklaşımını hayata geçiriyor.

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