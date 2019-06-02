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Yalova lise taban puanları 2019 Yalova lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yalova lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 09:57
Yalova lise taban puanları 2019 Yalova lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yalova lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi taban puanları

Esvet Sabri Aytaşman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova-Termal Fen Lisesi taban puanları

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Çınarcık Anadolu Lisesi taban puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi taban puanları

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:57
  1. Yalova Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  2. Yalova Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  3. Yalova Liseleri Kontenjanları 2019
  4. Yalova liselerin en küçük puanları 2018
  5. Yalova Anadolu Liseleri Kontenjanları
  6. 2018 2019 Yalova Liselerinin Taban ve TaYalova Puanları
  7. Yalova Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  8. Yalova Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Yalova Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Yalova İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Yalova Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Yalova Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Yalova Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  14. Yalova Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  15. Yalova Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  16. Yalova Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Yalova Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Bartın Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  19. Bayburt Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  20. Ardahan Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
  21. Ardahan Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Batman Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019

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