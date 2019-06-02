Yalova lise taban puanları 2019 Yalova lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yalova lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

Yalova Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi taban puanları

Esvet Sabri Aytaşman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova-Termal Fen Lisesi taban puanları

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Altınova Anadolu Lisesi taban puanları

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Armutlu Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi taban puanları

Çınarcık Anadolu Lisesi taban puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Aksa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi taban puanları

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları

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