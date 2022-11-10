Yalova Belediyesi, lokanta ve eğlence alanını kiraya veriyor
Yalova Belediyesi, ilanla niteliklerini duyurduğu taşınmazı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden AÇIK TEKLİF (Arttırma) usulü ile ihale ederek kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yalova Belediyesi; Süleymanbey Mahallesi Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ Caddesiki doğu sahil bandı dolgu alanı içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Lokanta ve Eğlence alanı olarak planlanan 8247,11m2 yüzölçümlü taşınmazın 1715,00m2 kısmı ve içindeki yapıyı 3 yıl süreliğine kiraya verecek.
İhale 23 / 11 / 2022 Çarşamba günü 2. Madde de belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinde yapılacak.
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