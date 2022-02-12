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Ekonomi Yalova Belediyesi işyerini kiraya verecek
Ekonomi

Yalova Belediyesi işyerini kiraya verecek

Yalova Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10 adet işyerini kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:27:00 -
Yalova Belediyesi işyerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden AÇIK TEKLİF (Arttırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek.

İhale  23 / 02 / 2022 Çarşamba günü 2. Madde de belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4.Kat YALOVA adresinde yapılacak.      

Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

  1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet göstermesi)
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no’lu olacak)
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi
  4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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