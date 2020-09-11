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Gündem Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için sıcak gelişme
Gündem

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için sıcak gelişme

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesine ilişkin açılan davada, tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:07:00 -
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için sıcak gelişme

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanıyordu. Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasının talep edildiği bildirildi.

Davada, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile beraber 18 kişi tutuksuz yargılanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık yargılanıyor.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, Yalova Belediye Başkanı Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi yönünde karar alınmasına savcılık itiraz etti.

İddia makamı, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz gönderdi. Yollanan itirazda, Salman'ın tutuklama isteminin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi durumda itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi talep edildi.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu yargılanan Reşat E, müteahhit Bekir B, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü E.A'nın ifadelerine talep yazısında yer veren savcılık, Vefa Salman'ın yeniden tutuklanmasını istedi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapordaki ifadelere de yer veren savcılık, Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bütün işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Savcılık, 2014-2020 seneleri arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiği dönemde, Salman'ın belediye başkanlığı görevi yürüttüğüne işaret etti.

Vefa Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğunu belirten savcılık, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık, buna gerekçe olarak ise henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimalini gösterdi.

Savcılık, Vefa Salman'ın zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu konusunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olmasını gösterdi.

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