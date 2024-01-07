  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yalova Belediye Başkan adayı Tutuk, meşalelerle karşılandı
Yerel

Yalova Belediye Başkan adayı Tutuk, meşalelerle karşılandı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 22:38:00 -
Yalova Belediye Başkan adayı Tutuk, meşalelerle karşılandı

AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova’da partililer tarafından meşalele karşılandı.

AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova’da partililer tarafından meşalele karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilen Ak Parti aday tanıtım toplantısında Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü kentte partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Kent Müzesi önünde toplanan kalabalığa AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23