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Yerel Yalova Adliyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında İdari İşler Müdürü ve personel tutuklandı
Yerel

Yalova Adliyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında İdari İşler Müdürü ve personel tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Yalova Adliyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında İdari İşler Müdürü ve personel tutuklandı

Yalova Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü E.A. ile personel F.B. tutuklandı; Başsavcılığın 2023-2026 satın alma ve ödeme işlemlerine ilişkin soruşturması sürüyor.

Yalova Adliyesi İdari İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görev yapan personel F.B., yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece "zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında tutuklandı. İki şüpheli 25 Eylül günü adli makamlara sevk edildi, tutuklama kararı aynı gün verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilen bazı satın alma ve ödeme işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. İki görevlinin, görevleri üzerinden kişisel çıkar sağladıkları ve bazı kurum ve iş yerlerinden menfaat temin ettikleri öne sürüldü.

Dosyada incelenen iddiaya göre bazı ürün ve malzemeler, adliyeye teslim edilmedikleri halde teslim edilmiş gibi işlem gördü; bu işlemlere ait faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme yapıldı. Süreçte adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvuruldu; incelemelerin ardından E.A. ve F.B. gözaltına alındı.

İstanbul'a tayinleri çıkmıştı

Tutuklanan iki ismin, soruşturma sürecinden önce İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.

Söz konusu satın alma ve ödeme işlemlerinde kamu zararı oluşup oluşmadığı ve varsa zararın miktarının belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü belirtildi. DHA'nın aktardığına göre, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığı da araştırılıyor.

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