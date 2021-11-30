Yalova’da lodos sebebiyle 30 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Peki, yarın okul olacak mı Yalova?

Yalova 1 Aralık okul var mı? Yalova okullar tatil mi yarın?

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ise hava şartları nedeniyle üniversitelerinde ders yapılmayacağını aktardı.

Sakarya’da lodosun bu akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sakarya’da bu sebeple yarın yani 1 Aralık’ta okul olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.