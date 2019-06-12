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Yalnızca bir haftada cildiniz ışıl ışıl parlayacak

Bir hafta boyunca uygulayacağınız doğru yöntemlerle cildiniz adeta bebek gibi görünecek.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
Yalnızca bir haftada cildiniz ışıl ışıl parlayacak

Her kadın pürüzsüz, bebek gibi görünen bir cilde sahip olmak ister. Bunun için cildimize güzel bakmamız gerekiyor. İşte, yalnızca bir haftada ışıldayan cilde sahip olmak için izlenmesi gereken yöntemler...

Su önemli

Sağlıklı bir cilt için her gün en az 2,5 litre su içmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlıklı beslenmek ve paket ürünlerden uzak durmak da çok kıymetli.

1. Gün

Sabah:Evden dışarı çıkacaksanız mutlaka cildinize koruyucu bir krem sürün. Bu sayede hem güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korumuş olursunuz hem de makyajdan dolayı cildinizin havasız kalmasının önüne geçmiş olursunuz.

Akşam: Uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin. Makyajınızı temizledikten sonra birkaç damla gül suyu ile cildinize masaj yapabilirsiniz.

2. Gün

Sabah:Evden ayrılmadan önce yeni güne cildinizi bir meyve maskesiyle hazırlayabilirsiniz.

Muz maskesi

Malzemeler:

  • Yarım muz
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • Birkaç damla limon

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, cildinize uygulayın. 20 dakika sonra cildinizi ılık suyla temizleyin.

Akşam: Makyajınızı güzelce temizleyin. Birkaç damla e vitamini yağı ve hindistan cevizi yağını karıştırıp cildinize masaj yapın.

3. Gün

Sabah: Evden ayrılmadan önce mutlaka cildinize nemlendirici sürün.

Akşam:Öncelikle makyajınızı temizleyin. Ardından cildinize peeling uygulayın.

Limonlu peeling

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, yüzünüze sürün. Peelingi uygularken dairesel hareketlerle masaj yapmanız çok önemli. 5-6 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

4. Gün

Sabah:Ilık su ve organik bir sabunla yüzünüzü yıkayın. Evden ayılmadan nemlendirici kullanın.

Akşam: Bu akşam cildinize buhar banyosu yapmalısınız. Derin bir kasenin içerisine kaynar su koyun. Arzu ederseniz sevdiğiniz esansiyel yağlardan 3-5 damla suya damlatın. Ardından başınızın üzerine bir havlu alın ve birkaç dakika nefes molaları vererek yüzünüze buhar banyosu yaptırın.

5. Gün

Sabah:Güne aloe vera jeli ile masaj yaparak başlayın. Evden ayrılmadan önce bir nemlendirici kullanın.

Akşam:Birkaç damla sandal ağacı yağı ile gül suyunu karıştırıp cildinize masaj yapabilirsiniz.

6. Gün

Sabah:Evden ayrılmadan önce mutlaka cildinize nemlendirici sürün.

Akşam:Öncelikle makyajınızı temizleyin. Ardından cildinize peeling uygulayın. Bugün de limonlu peeling uygulamasını tercih edebilirsiniz.

7. Gün

Sabah:Bu sabah yüzünüzü maden suyuyla yıkayın.

Akşam: Uyumadan önce yüzünüze muz maskesini uygulayın.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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