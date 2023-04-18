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Aktüel Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 00:55:00 -
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.

Tepebağ Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden 69 yaşındaki Y. K.'nın yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekibi, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından eve girdiğinde K.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekibi, evde incelemede bulundu.
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