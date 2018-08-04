THY - Konya
0553 313 94 23

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadına ulaşamayan arkadaşı polisi aradı, kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Konya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Tuğba Sarıdeniz’i (38) telefonla arayarak ulaşamayan arkadaşı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kadının evine gitti. Zile uzun süre basılmasına rağmen kapı açılmayınca durum polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis kapıyı açarak eve girince kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Tuğba Sarıdeniz’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
  1. İstanbul
  2. Yalnız yaşayan kadın
  3. evinde ölü bulundu
  4. Konya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı
    1. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    2. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    3. İkisinden biri sahtekar!
    4. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    6. Beykoz Riva'da can pazarı!
    7. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    8. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    11. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    12. Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da..
    13. Yerine dikilen ayağı, 10 ay sonra..
    14. Karar verildi! Süper Lig maçlarına o..
    15. FETÖ gitti PKK eriyor
    16. İçişleri Bakanlığı açıkladı:..
    17. Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı..
    18. Fenerbahçe'de Valbuena krizi..
    19. Terör örgütleriyle mücadele eden..
    20. Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor!..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları