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Gündem Yalnız olmak... Biri 90, diğeri 89 yaşındaydı... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Gündem

Yalnız olmak... Biri 90, diğeri 89 yaşındaydı... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:15:00 -
Yalnız olmak... Biri 90, diğeri 89 yaşındaydı... Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift ihbar üzerine evlerinde ölü bulundu.

 


Kayseri’nin Develi ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Köseler Mahallesi’nde yaşayan N.G. (90) ve karısı H.G’den (89) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
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